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Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:33

İlaçları satıp haksız kazanç elde etmişlerdi: 26 tutuklama!

SGK Başkanlığı’na fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak haksız kazanç elde eden, yüksek miktarda kamu zararı oluşturan ve operasyonla çökertilen 56 kişilik suç örgütünün üyeleri adliyeye sevk edildi. 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İlaçları satıp haksız kazanç elde etmişlerdi: 26 tutuklama!

"Nitelikli Dolandırıcılık" (Sağlık Yolsuzluğu) operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Devlet hastanesi çalışanlarından oluşan bir suç örgütü üyelerinin SGK Başkanlığı'na fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirerek kamuyu dolandırdıkları saptandı.

İddialara göre örgüt üyelerinin; söz konusu yöntemle ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi örgüte kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıkları ve yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 71 farklı suç eylemi belirlendi.

Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 13 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 56 hedef şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptı. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonla birlikte 17'si İstanbul'da olmak üzere toplamda 28 sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildiği, ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği ifade edildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. 11 şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İlaçları satıp haksız kazanç elde etmişlerdi: 26 tutuklama!
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