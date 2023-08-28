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Giriş Tarihi: 28.8.2023 11:08

İlaçlarla suçüstü yakalandılar

İstanbul’da piyasa değeri beş milyon lira olan ve aralarında Kanser ilaçlarının da bulunduğu sahte ve kaçak ilaçlar ele geçirildi. Üç kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İlaçlarla suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir eczane ve bir optikçi eklentilerinde yasa dışı ilaçların başkaları adına reçete edilerek kamu zararına sebebiyet verildiğini tespit etti. Adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerlerine yönelik yapılan aramalarda başkaları adına reçeteli, barkodları koparılmış halde ve olumsuz depolama koşullarında tutulan piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan 134 adet Tablet Kanser İlacı, 56 kilo 400 gram Enteral Beslenme Sıvısı, 34 kilo 500 gram Beyin, Damar Anevrizması ve Yüksek Tansiyon İlacı ele geçirildi.

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İlaçlarla suçüstü yakalandılar
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