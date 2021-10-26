İlahiyat tezlerinin yarıştığı 2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, KÜ İlahiyat Fakültesi, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı ve Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, Muhammed İhsan Oğuz'un hayatını ilme adadığını söyledi.

Muhammed İhsan Oğuz'un, Kur'an, sünnet ve tasavvuf alanında yaptığı ilmi çalışmalarıyla yüzden fazla eserin ortaya çıkmasına vesile olduğunu ifade eden Çakır, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Merhumun toprağa atılmış tohum gibi bir ömür ortaya koyduğu, eserlerinin ve bu eserler üzerinden yapılacak bilimsel araştırmaların geniş kitlelere ulaştırılması bu konunun memleketimiz adına sahiplenmesiyle mümkündür. Bu kapsamda üniversitemizin İlahiyat Fakültesi'nde kurulan Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi merhum Muhammed İhsan Oğuz'un eserlerinin akademik camia ve İslam aleminin istifadesine sunulması açısından son derece önemli bir görev ifa etmektedir. Bu faaliyet merhumun yıllar önce ektiği ilim tohumlarının da yeşermiş olduğunun bir göstergesidir." dedi.

2. Muhammed İhsan Oğuz Araştırma Ödülleri'nin İslam kültür ve medeniyet hazinesinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Çakır, şunları söyledi:

"Bu vesile ile ödüllere layık görülün çalışma gerçekleştiren bilim adamları ve danışman hocalarını tebrik ediyorum. Gayret, emek, birikim ve eserleriyle bilim dünyasına ve ülkemize katkı sağlayan Muhammed İhsan Oğuz Vakfı yetkililerine ve çalışanlarını ayrıca araştırma ödülleri tertip heyetinde yer alan hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl tamamlanarak Kastamonu Üniversitesine teslimatı yapılan İlahiyat Fakültesi hizmet binasının yapımındaki katkılarından dolayı başta Muhammed İhsan Oğuz beyefendinin ailesi olmak üzere tüm katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise akademisyenlerin hayatın içinde yer aldığını ifade ederek, "Çünkü halk kendisine yakın duran insanlardan bir şeyler alıyor. Merkeze insanı almayan hiç bir hareketin başarıya ulaşması mümkün değil. Ötelemeden her insanı yaratıcının bize emaneti görüp insanlığın geneline bizim mesaj vermemiz gerekir." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da ödül töreni ve üniversitenin Türkiye'deki genç ve dinamik üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.

"Kastamonu Üniversitesi, düşünen araştıran ve sürekli daha iyisine ulaşmayı hedefleyen bir anlayışı topluma yerleştirmeyi amaçlamaktadır." diyen Rektör Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz ilmi araştırmaları onurlandırma ve ödüllendirme, ilim temelli rehberlik ve danışmanlık, ilmi çalışmaları ve anlayışı geliştirmenin yanı sıra ülkemiz ilim camiasını uluslararası saygın akademiler arasında temsil etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla büyük bir fedakarlık ve gayretle ilmi çalışmaları sürdüren, gerek bünyesindeki gerekse farklı akademik kuruluşlardaki ilim erbabını teşvik etmeye ayrı bir önem atfetmektedir. Bu sebeple üniversitemizin bu hedefleri doğrultusuna uygun olarak İlahiyat Fakültemizi ve Muhammed İhsan Oğuz Vakfını İlahiyat Araştırma Ödülleri projesi dolayısıyla tebrik ediyorum. İlahiyat sahasının farklı disiplinlerinde 2020 yılı içinde tamamlanmış tezleri kapsayan bu ödüllerin Muhammed İhsan Oğuz beyefendinin ömrünü adadığı İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise yaptığı konuşmada İslam ve bilim ilişkisini anlattı.

Programda, Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagül ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı adına Mehmet İhsan Oğuz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından derece girenlere ödülleri verildi.