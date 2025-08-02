İlayda için adalet istiyorum

Diyarbakır'da 21 yaşındaki İlayda Alkaş, 15 Temmuz günü imam nikâhlı eşi 30 yaşındaki C.A. tarafından annesi ve kız kardeşiyle birlikte doğum günü kutlamasından evine dönerken silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı. İlayda'nın ölümünden 9 gün sonra katledilen 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin Erdem'in katil zanlısı Siyabend Şeker ile C.A.'nın yakın arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı. Polis, katil zanlısı C.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, acılı anne Hülya Al, SABAH'a konuştu.

"MUTLULUĞUMUZ KISA SÜRDÜ"



Olay günü bir yakınının doğum günü kutlamasına gittiklerini ve eve dönüşte de korkunç olayı yaşadıklarını belirten anne Hülya Al, doğum günü sırasındaki mutluluklarının kısa sürdüğüne dikkat çekti. Eve taksi ile gelirken içinde bir sıkıntı olduğunu ifade eden anne Al, taksiden inerek evlerinin bulunduğu binaya girdikleri sırada bir transit aracın yanından Cemal çıktı, elinde büyük bir silahla ateş açtığını söyledi. Kızı İlayda'nın kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade eden anne Hülya Al, o onları hiçbir zaman unutamayacağını ve gözlerini her kapanışta saldırıyı gördüğünü vurguladı. Kızının geçen yıl görücü usulüyle evlendiğini kaydeden acılı anne, "Resmi nikah yapmayarak kızımı kandırdılar. Anne beni bu insanlardan kurtar diye yardım istedi" ifadelerini kullandı.

"KIZMI KORUYAMADIM"



Kızının hayatının tehlike altında olması nedeniyle savcıya gittiğini belirten anne Hülya Al, "Savcıya ellerinde silahlarla çektikleri fotoğrafları gösterdim. Polislerle birlikte gidip kızımı aldım. Kadın sığınma evine yerleştik. Ama bir süre sonra babasıyla görüştü, sonra oradan çıktı ve yanıma geldi. Kızımı koruyamadım. Bir süre kent dışında kaldık, Temmuz ayında tekrar Diyarbakır'a döndük. İstemeyerek döndük ve olanlar oldu. Kızımın sadece katili değil ailesi de cezalandırılsın" dedi.

"İLAYDA ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ"



Kızı için adalet çağrısı yapan anne Hülya Al, "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın hakimlerim, benim kızım bu ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı. Daha 21 yaşındaydı. Türkiye benim sesimi duysun. İlayda sadece benim değil, tüm Türkiye'nin kızı. Kızımın kanı yerde kalmasın. Katil yakalansın, aile cezalandırılsın. İçimdeki yangını bir ben bilirim bir Allah bilir. Adalet istiyorum" diye yardım istedi.

KAÇAN ZANLI HALA YAKALANMADI



İlayda Alkaş'ı sokak ortasında katleden ve olay yerinden kaçan katil zanlısı C.A.'yı yakalama çalışmaları halen sürüyor. Anne Hülya Al ise adaletin bir an önce tecelli etmesini ve başka kadınların aynı sonu yaşamaması için caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyor.