Haberler Yaşam Haberleri İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:57 Son Güncelleme: 6.12.2022 17:00

İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi

Trabzon'da alkollü bir şekilde kullandığı araçla 10 metre yükseklikten altgeçide düşen ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Kaim’in ölümüne neden olan Bünyamin Bala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyle Bala’nın “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak” suçundan 17.5 yıla kadar hapsi istendi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde 5 Nisan 2020'de meydana gelen olayda, Bünyamin Bala'nın (25) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten altgeçide düştü. Kazada araçta sürücüsü Bünyamin Bala, araçta bulunan O.Ü İle Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim (21) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlayda, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada, hastanede tedavisi sonrası ifadesi alınan Bünyamin Bala, serbest bırakıldı.

2.08 PROMİL ALKOLLÜYDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından tutuksuz olan Bünyamin Bala hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 17.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.

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İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi
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