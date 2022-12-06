İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi

2.08 PROMİL ALKOLLÜYDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından tutuksuz olan Bünyamin Bala hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 17.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.