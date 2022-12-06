İlayda’nın katili alkollü sürücüye 17.5 yıl hapis istendi

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde 5 Nisan 2020'de meydana gelen olayda, Bünyamin Bala'nın (25) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten altgeçide düştü. Kazada araçta sürücüsü Bünyamin Bala, araçta bulunan O.Ü İle Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim (21) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlayda, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada, hastanede tedavisi sonrası ifadesi alınan Bünyamin Bala, serbest bırakıldı.
2.08 PROMİL ALKOLLÜYDÜ
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından tutuksuz olan Bünyamin Bala hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 17.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.