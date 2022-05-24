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Giriş Tarihi: 25.5.2022

İlayda’nın okulunda yas var

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İlayda’nın okulunda yas var

Niğde’deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2’nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca’nın (22) okulunda yas var

İ ki yıllık Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam eden İlayda Karakoca'nın sınıf arkadaşı Doğukan Kara, SABAH'a konuştu. Kara, "Hayatınızda görebileceğiniz en iyi insanlardan biriydi. Tartıştığı ya da kavga ettiği bir kişi bile yoktu. Sürekli dünyayı, Türkiye'yi gezmek, gidebildiği her yeri görmek, farklı bir yerleri keşfetmek istiyordu. Adana'yı da çok görmek istiyordu. Çevresine duyarlı ve örnek bir kişilikti" dedi. Sınıf arkadaşı Cansu Çakım (22) ise, "Sürekli gülen, herkesin yardımına koşan bir insandı. Çok samimi davranırdı. Ayrıca oldukça sosyal bir insandı.



En son sosyal medya üzerinden konuşmuştuk. Çok üzgünüz" dedi. Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan bazı öğrencilerin, otobüs şoförü Hasan Akgül'ü, yavaş gitmesi ve dikkatli kullanması konusunda uyardıkları öğrenildi. Adana'da, hafta sonu yaşanan kazada AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönen Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu'nun Güney Köyü yakınlarında, sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada Selçuk Üniversitesi öğrencilerinden Sanat Tarihi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca (20), Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Sude Akkuş (20) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük (21) hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 41 kişi de yaralanmıştı.

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İlayda’nın okulunda yas var
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