İlçe Başkanı toprağa verildi

Derepazarı ilçesinde tartıştığı Bayram K. Tarafından silahlı saldırıya uğrayan MHP Derepazarı ilçe başkanı Şaban Kap öğle namazının ardından ilçede toprağa verildi. Rize Derepazarı ilçesinde Tersane fabrikasında birlikte çalıştığı Bayram K. İle fabrikada tartışmaları sonucu önceki gün 16 sıralarında yolda karşılaşan MHP İlçe Başkanı Şaban Kap, ATM de bulunan Bayram K. İle tartışmaya başladı. Aracından inmeden tartışmayı sürdüren MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahlı saldırıya uğradı. ATM den inen Bayram K. Aracın içinde bulunan ilçe başkanına 6 el ateş etti. Ağır yaralanan MHP ilçe Başkanı kaldırıldığı Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olaydan sonra ATM ile kaçan Bayram K. Ekiplerce aranırken, MHP Derepazarı ilçe başkanı Şaban Kap ise ilçe merkezi Belediye önünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Uzunkaya köyünde aile mezarlığında toprağa verildi.