Muğla Kavakalıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, ilçedeki bazı mahallelerde içme suyu şebekelerinden çamurlu su akmasından dolayı sitem etti. Başkan Demir, Kavalıdere'de yaşayan vatandaşların içme suyu şebekelerinden akan çamurlu suyun görüntülerini paylaştı.



İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin

YETKİNİZİ DEVREDİN

Kavalıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ey Muğla Büyükşehir Belediyesi. Halkımızın sağlığı ile daha fazla oynamaya kimsenin hakkı yok. Bu kadar ciddiyetsizlik fazla artık. Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin Kavaklıdere Belediye'mize bu basit problemi bir ayda. Evet sadece bir ayda biz çözelim. Menteşe ve Çamlıbel mahallerimizdeki halkımızın içme sularının bugünkü durumu maalesef bu."