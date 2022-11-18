İlçe belediyesi, Ankara ve İstanbul büyükşehirden daha fazla yardım yapıyor

SABAH'a konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yapılan indirimi bahane ederek yardımları ertelemesini eleştirdi: Beni bu koltuğa vatandaş oturttu ve bu koltuk ağlama duvarı değil, 'Bütçem yok, param yok' denilemez. Vatandaşa hizmet etmeyen bir belediye başkanı ne işe yarar? Vatandaş merkezinizde yoksa sizin neyin başkanısınız? Kimin başkanısınız? Serhat Oğuz'un açıklamaları şöyle:
Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan'da tahıl desteği için tam üç kez başvuru aldı. Büyükşehir Belediyesi 8 ayda talepleri alamadı. Mansur Yavaş'a samimiyetle teşekkür ediyorum çünkü ilçemde çözümün adresinin Ankara Büyükşehir Belediyesi değil Kahramankazan Belediyesi olduğunu herkese tescilledi. Biz de bu mesajından sonra oturduk ve 2 gün içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdikleri listeyi inceledik, bitirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ayda bitiremediğini biz 2 günde bitirdik. Çiftçilerimize iki bin kişinin katıldığı büyük bir program yaptık. 550 çiftçimize yaklaşık 300 ton arpa ve buğday tohumu dağıttık. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi bu yardımı 175 kişiye vermiş ve 87 ton dağıtmış. Kahramankazan Belediyesi 550 çiftçimize 300 ton buğday tohumu dağıttı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 58 milyar bütçesi var ama sese bakıyorsunuz habbeyi kubbe yapıyorlar. Aynısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yapıyor. İmamoğlu 550 dönüm araze destek olmuş, ektirmiş ve 'Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağız' iddiasında bulunuyor. Kahramankazan Belediyesi ise tam 8 bin dönüm araziye destek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 katı.
Rusya Ukrayna savaşı gündeme geldi biz ay çekirdeği tohumu hibe ettik. Dünyanın en kaliteli ay çekirdeği tohumunu getirttim. Neredeyse buğdaydan daha çok bereketli hasat oldu.
Beni bu koltuğa vatandaş oturttu. Bu koltuk ağlama duvarı değil 'Bütçem yok, param yok' denilemez. Vatandaşa hizmet etmeyen bir belediye başkanı ne işe yarar? Vatandaş merkezinizde yoksa sizin neyin başkanısınız? Kimin başkanısınız?
Vatandaşa 13 bin TL su faturası mı gönderilir? Vatandaş, 200 bine mütevazi ev yaptırıyor, 75 bin TL abonelik parası istiyorsun. İlk abone parası 75 bin TL. Bu ayıptır. Mansur Yavaş sözde insanları kırsala gitmesi konusunda teşvik edecekti. 'Kırsala dönenlerden proje parası almayacağım, kırsalda suyu bedava vereceğim' demişti. Ama lafta kaldı.
Melih Gökçek, Belediye Başkanı olduğu dönemde benim ilçemde 600 km asfalt atmış. Bu dönem yama ile uğraşılıyor. Geçen sene 25 bin ton, bu sene 15 bin ton asfalt döktük.