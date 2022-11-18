İlçe belediyesi, Ankara ve İstanbul büyükşehirden daha fazla yardım yapıyor



Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan'da tahıl desteği için tam üç kez başvuru aldı. Büyükşehir Belediyesi 8 ayda talepleri alamadı. Mansur Yavaş'a samimiyetle teşekkür ediyorum çünkü ilçemde çözümün adresinin Ankara Büyükşehir Belediyesi değil Kahramankazan Belediyesi olduğunu herkese tescilledi. Biz de bu mesajından sonra oturduk ve 2 gün içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdikleri listeyi inceledik, bitirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ayda bitiremediğini biz 2 günde bitirdik. Çiftçilerimize iki bin kişinin katıldığı büyük bir program yaptık. 550 çiftçimize yaklaşık 300 ton arpa ve buğday tohumu dağıttık. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi bu yardımı 175 kişiye vermiş ve 87 ton dağıtmış. Kahramankazan Belediyesi 550 çiftçimize 300 ton buğday tohumu dağıttı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 58 milyar bütçesi var ama sese bakıyorsunuz habbeyi kubbe yapıyorlar. Aynısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yapıyor. İmamoğlu 550 dönüm araze destek olmuş, ektirmiş ve 'Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağız' iddiasında bulunuyor. Kahramankazan Belediyesi ise tam 8 bin dönüm araziye destek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16 katı.