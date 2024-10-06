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Giriş Tarihi: 7.10.2024

İlçe Tarım Müdürü makamında öldürüldü

Marmara İlçe Tarım Müdürvekili Yakupoğlu’nu 5 kurşunla vurarak öldüren S.A., motosikletle kaçtı

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
İlçe Tarım Müdürü makamında öldürüldü
Balıkesir'in Marmara İlçe Tarım Müdürvekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım Müdürlüğü'nden dün saat 15.00 sıralarında 5 el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada araştırma yapan polisler, Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde buldu. Yakupoğlu'nun başına 5 mermi isabet ettiği belirtildi.



Cinayeti işlediği iddia edilen S.A.'nın ise motosikletle kaçtığı bildirildi. S.A.'nın Yakupoğlu'nu eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine hedef seçtiği, daha önce de eski eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi. Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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İlçe Tarım Müdürü makamında öldürüldü
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