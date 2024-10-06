İlçe Tarım Müdürü makamında öldürüldü

Balıkesir'in Marmara İlçe Tarım Müdürvekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım Müdürlüğü'nden dün saat 15.00 sıralarında 5 el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada araştırma yapan polisler, Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde buldu. Yakupoğlu'nun başına 5 mermi isabet ettiği belirtildi.Cinayeti işlediği iddia edilen S.A.'nın ise motosikletle kaçtığı bildirildi. S.A.'nın Yakupoğlu'nu eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine hedef seçtiği, daha önce de eski eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi. Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.