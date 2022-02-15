İlçelere giden su borusu patladı, cadde ve sokaklar göle döndü

Nusaybin'e bağlı Bayazsu'dan Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebeke borusu patladı. Borudan akan su nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve hayvanlarında içinde bulunan ahırları su bastı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Nusaybin Belediyesine bağlı Fenişleri ve MARSU ekipleri sevk edildi. MARSU suyu keserken Fenişleri ekipleri iş makinalarıyla suyun yönünü uluslararası İpekyolu yolu üzerine doğru çevirerek suyun dereye akmasını sağlayarak su altında kalan hayvanlar boğulmaktan kurtarıldı.

Bölgeye gelen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Fen işleri ekiplerinden, Mahalle Muhtarı ve evlerine su giren vatandaşlardan bilgi aldı. Kaymakam Kayabaşı, Belediye ekiplerine, mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaları için talimat verdi.

Suyun kesilmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi. Evlere ve hayvan ahırlarına giren su Nusaybin itfaiye ekipleri ve MARSU ekipleri tarafından su motorları ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı.