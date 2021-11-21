Haberler Yaşam Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a tepki: Utanç tablosu!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:50 Son Güncelleme: 21.11.2021 14:53

İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a tepki: Utanç tablosu!

AA
İletişim Başkanı Altun’dan Yunanistan’a tepki: Utanç tablosu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki gösterdi. Altun, "Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur" dedi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

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İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a tepki: Utanç tablosu!
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