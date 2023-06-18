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Giriş Tarihi: 19.6.2023

‘Ilgaz’ satıldı ‘Samsunlu’ ve ‘Harun’ sahibini bekliyor

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Ilgaz’ satıldı ‘Samsunlu’ ve ‘Harun’ sahibini bekliyor
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi şehrin birçok noktasında kurulan kurban pazarlarında binlerce kurbanlık alıcısını bekliyor. Sultangazi'de kurulan kurban pazarı bu yıl da Anadolu'nun birçok noktasından getirilen kurbanlıklara ev sahipliği yaptı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, pazarda yaşanan hareketlilik ise devam ediyor. Cebeci Mahallesi'nde kurulan pazarın gözdelerinden 1 ton 200 kiloluk Çankırı Ilgaz'dan gelen 'Ilgaz' isimli kurbanlık sahibini buldu. Onun gibi heybetli diğer kurbanlıklar ise Samsun'dan gelen 'Samsunlu' ve Ağrı'dan gelen Harun alıcılarını bekliyor. Pazarda 50 bin liradan başlayan fiyatlar hayvanların boyutuna ve kilosuna göre 200 bin lirayı bile geçebiliyor.

ILGAZ SAHİBİNİ BULDU
Ilgaz'dan 28 hayvan getirdiğini söyleyen Abdurrahman Delican, "Daha geleli 3 gün oldu. Çadırımızı yerimizi kurup ancak ayarladık. 5 hayvanımızı sattım. Bizim en gözdemiz bu bin 200 kiloluk 'Ilgaz' danamızdı, onu da sattık. Allah bereket versin. Bir hisse ortalama 10 bin ila 15 bin lira arasında gidiyor." dedi.

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‘Ilgaz’ satıldı ‘Samsunlu’ ve ‘Harun’ sahibini bekliyor
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