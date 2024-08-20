Ilgaz‘daki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 4 köy boşaltılırken, 4 ayrı noktada söndürme çalışmaları yapılıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin Kesekköy mevkiinde 19 Ağustos 2024 günü saat 17.00 da başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile yayılarak devam ediyor. Yangın ihbarından sonra bölgeye Çankırı ve ilçelerden Orman, Belediye, AFAD, Jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal Medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda ise; "Çankırı Ilgaz'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." denildi.

Bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olması sebebiyle yangının büyümesi ihtimaline karşı Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Yukarıdere ve Aşağıdere köyleri güvenlik güçleri eşliğinde tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınında 7'nci saat geride kalırken, alevlere 102 araç ve 267 personel ile müdahale ediliyor. İki helikopterde hava kararıncaya kadar söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu arada tahliye edilen köylerden 112 vatandaş bölgedeki uygun konaklama tesislerine yerleştirildi ve yine köylerden tahliye edilen 126 hayvan güvenli bölgelere alındı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 4 ayrı nokta da söndürme çalışmaları yaptığı yaklaşık 45 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.