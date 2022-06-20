İlhan Şen kimdir? Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

ATV ekranlarının yeni gözdesi Sevmek Zamanı 1. Bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı yeni yapım oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. İlhan Şen sevgilisi, dizileri, yaşı ve memleketi ile araştırılmaya başladı. En son bir romantik-komedi dizisi ile ekranlara gelen ünlü isim Sevmek Zamanı Kağan karakterine hayat verecek. Peki, İlhan Şen kimdir, nereli, oynadığı diziler neler? İşte İlhan Şen dizileri ve hayatı…