İlhan Şen kimdir? Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

ATV ekranlarının yeni gözdesi Sevmek Zamanı 1. Bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı yeni yapım oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. İlhan Şen sevgilisi, dizileri, yaşı ve memleketi ile araştırılmaya başladı. En son bir romantik-komedi dizisi ile ekranlara gelen ünlü isim Sevmek Zamanı Kağan karakterine hayat verecek. Peki, İlhan Şen kimdir, nereli, oynadığı diziler neler? İşte İlhan Şen dizileri ve hayatı…
İLHAN ŞEN KİMDİR?
İlhan Şen 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumlu. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi.
İlhan Şen, Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi.
"Perspective" isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu İlhan Şen yeni dizisi Sevmek Zamanı ile konuşuluyor.
SEVMEK ZAMANI KAĞAN KERİMOĞLU KİMDİR?
Bu aşk hikayesinin mutsuzluğuna baş kaldıran kahramanıdır Kağan. Biten aşkının zehri, başlayan aşkıyla panzehrini bulur adeta. Susuz kalmış birinin kana kana su içmesi nasılsa Firuze'nin gözlerindeki gökyüzünün peşine düşmesi aynı şeydir. Birlikteyken tutkuyla, ayrıyken acıyla… Firuze ile gelen aşk, onu daha güçlü bir adam yapar.