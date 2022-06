İlhan Şen kimdir? Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen 19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumlu. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe seçildi.

İlhan Şen, Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi.

"Perspective" isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu İlhan Şen yeni dizisi Sevmek Zamanı ile konuşuluyor.