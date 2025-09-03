İliç davası 3’ncü duruşmasında ara karar: Mahkeme 11 Kasım tarihine ertelendi

13 Şubat 2024'te Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 madenci hayatını kaybetmesin sonucu açılan davanın 3'ncü duruşmasında ara karar açıklandı. 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun hazırlanması için 4. Duruşma 11 Kasım tarihine ertelendi.

Erzincan 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında görülen 3'ncü duruşmada ara karar açıklandı. Ara kararda; bilirkişi raporu duruşmaya yetişmedi. Mahkeme heyeti müdafi avukatlarının kısa savunmalarını ve tüm sanıkların savunmalarını aldı. Aile avukatlarını da dinleyen mahkeme, verdiği ara kararda tutuklulukların ve adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Duruşma, bilirkişi raporunun değerlendirilmesi amacıyla 11 Kasım 2025 tarihlerine ertelendi.

Mahkeme tutuklu sanıklar, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı I.R.G, Anagold İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü S.Ç, Anagold Proje Müdürü S.K.S. INR Proje Koordinatörü Ö.A. ve Anagold Eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi A.R.K'nin tutukluluk hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporunun da hazırlanmasını takiben duruşma 11 Kasım 2025 tarihine ertelendi..