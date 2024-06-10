İliç’te meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçinin de cansız bedenlerine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç İlçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan son 5 kişinin de 116 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

CENAZELER TERZİBABA'DAN BUGÜN KALDIRILACAK

Erzincan Valiliğin' den yapılan açıklamaya göre "Merhum kardeşlerimizin cenazeleri, 10 Haziran 2024 (Bugün) Erzincan Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazları sonrası kaldırılacaktır.

Merhum Kardeşlerimizden; Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri Erzincan'ın İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas İlinde, Mehmet Kazar'ın cenazeleri Osmaniye ilinde toprağa verilecektir. Mekanları cennet makamları ali olsun"