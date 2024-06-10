İliç’te toprak altından çıkarılan son 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı

Erzincan'ın İliç İlçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan son 5 kişinin de cansız bedenleri yapılan DNA testleri sonrasında isimleri belirlenmişti. Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

CENAZELER TERZİBABA CAMİSİNDEN KALDIRILDI

Erzincan İliç İlçesindeki altın madeni sahasında 13 şubatta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi göçük altında kalmıştı. 2 işçinin cansız bedenlerine 5 nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. Dün itibariyle kalan 5 işçinin de cenazelerine ulaşıldı.

Erzincan Terzibaba camisinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Belediye başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı komisyon başkanı Halil Odabaş, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, cenaze aileleri ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından kılınan Cenaze namazının ardından Abdurrahman Şahin ve Hüseyin Kara Sivas iline, Mehmet Kazar Osmaniye iline ve Şaban Yılmaz ile Fahrettin Keklik İliç'e defnedilmek üzere gönderildi.

Kılınan cenaze namazı sonrasında İliç'e hareket etmeden önce basına açıklama da bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanı Alpaslan bayraktar; çok zorlu bir süreç geçirdiklerini, adeta iğneyle kuyu kazdıklarını söyledi.

SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ ONLARI ARADIK

Bakan Bayraktar konuşmasının devamında; "Malumunuz 13 Şubatta İliç'te meydana gelen maden kazasında kaybettiğimiz 9 vatandaşımızı devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, ilk günden itibaren yoğun bir şekilde tarama faaliyetlerinde bulunduk. Hakikaten çok zorlu bir süreçti, çok zor bir işti. Zira 10 milyon ton topraktı. İliç'teki 9 vatandaşımız o toprağın altındaydı. Adeta iğneyle kuyu kazdık, samanlıkta iğne arar gibi onları aradık. Ama ilk günden itibaren onların ailelerine, hem İliç halkına, Erzincan'ımıza, milletimize verdiğimiz söz mutlaka bu kardeşlerimizi bulacağız. Onları ailelerine teslim edeceğiz olmuştu. Ve çok şükür bugün sözümüzü tutabildiğimiz için ben şükrediyorum. Bu konuda çok büyük bir gayret gösterdik, büyük bir fedakarlıkla arkadaşlarımız, ekiplerimiz çok yoğun çalıştılar. AFAD ekiplerimiz bütün bakanlıklarımız oradaki sahadaki esas itibariyle arkadaşlarımız kendi canlarını adeta hiçe sayarak çok büyük bir özveriyle bu vazifeyi yerine getirdiler. Ve ara ara 2 ay sonra ilk kardeşimize ulaştık. Ondan sonra da diğer kardeşlerimize ve nihayetinde bugün 5 kardeşimize daha sonra burada cenaze merasimi tertip etmek suretiyle bir anlamda son görevimizi yerine getirmiş olduk. Ama hakikaten ben bu süre içerisinde özveriyle gayret eden bütün oradaki operatöründen efendim gözlem için orada duran arkadaşlarımıza kadar işçi kardeşlerime öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tüm milletimiz adına. Tabii bizi sabırla bekleyen ailelere de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir süreç yaşadılar.

ÇEVREYLE ALAKALI TEDBİRLERİ ALMAYA BAŞLADIK

Haber alınamayan gecikilen her gün hakikaten onlar için çok zordu ama büyük bir metanetle bizim samimiyetle büyük Bir gayret içerisinde olduğumuzu gördükleri için açıkçası büyük bir sabır içerisinde bu süreci bizimle beraber geçirdiler. Onları her aşamada bilgilendirdik. Bu süreci bütün açıkçası burada görüyorsunuz vekillerimiz var, valimiz var, bütün arkadaşlarımızla beraber hakikaten büyük olgunluk içerisinde çok büyük bir koordinasyon içerisinde yürütüldü. Tabii o zaman da bir şekilde sizlerle bir araya gelip bilgilendirme toplantıları yapıyorduk. Şunu ifade etmiştim. Tabii bu olayın bizim için önceliği açıkçası o 9 madencimize ulaşmak birinci günden itibaren. Bugün itibariyle bu süreci tamamlamış bulunuyoruz. Ama hemen akabinde özellikle buranın çevreyle alakalı tedbirlerini almaya başladık. Gerek suyla alakalı gerek siyanürle alakalı bütün tedbirleri aldık. Onlar da çok şükür planladığımız şekilde devam etti.

BÜTÜN DEVLET OLARAK İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Sahadaki toprağın kaldırılmasıyla alakalı çalışmalarımızda çok büyük bir aşama kaydettik. Bunun da sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir ilerlememiz var. Şimdi önümüzde iki aşama daha kaldı. Bunlardan bir tanesi başından beri birlikte olduğumuz bu ailelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çok büyük bir acı yaşadılar. Çok büyük kayıpları var. Ama şimdi bütün devlet olarak imkânlarımızı seferber edeceğiz. Buradaki içlerinde çok pırıl pırıl genç kardeşimiz, çocuklarımız var. Onların geleceğiyle alakalı bütün tedbirleri alacağız. Gerekli yapılması gereken her şeyin de çok yakın takipçisi olacağız. Bir diğer husus elbette ki bu olayın ilk günden itibaren sizinle de paylaştığımız süreç kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi. Olayda kusuru olan kim varsa bunun ortaya çıkarılması noktasındaki idari ve adli soruşturmaydı. Bu bir taraftan başsavcılığımız tarafından devam edecek. Çünkü hepinizin takibindedirler. Ama onun dışında hem idari yönden soruşturulması yani bu hadiseye sebep veren gerçek kök sebepler nedir? Bunların anlaşılması Allah korusun bunun gibi bir felaketin tekrar yaşanmaması için. Bunu tabii hem ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız devam ettiriyorlar. Ama bunun ötesinde birkaç hafta önce meclisimize bir araştırma komisyonu kuruldu. Orada da çok yönlü bu konu dikkatle takip ediliyor. Ve eminim kısa bir süre sonra herhalde birkaç hafta içerisinde o komisyon raporunu hazırlayacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.

Bakan Bayraktar açıklamasının ardında cenaze yakınları ile bir süre görüştükten sonra İliç ilçesine hareket etti.