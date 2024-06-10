İliç’teki heyelanda hayatını kaybetmişti: İşçi Abdurrahman Şahin Sivas’ta defnedildi

Erzincan'da düzenlenen törenin ardından yakınları tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Şimşek ve diğer il protokolü Şahin'in ağabeyi Doğan Şahin'e başsağlığı diledi. Doğan Şahin, bir süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Aynı olayda hayatını kaybeden işçilerden Hüseyin Kara'nın cenazesinin ise yarın Gürün ilçesi Tepecik köyünde defnedileceği öğrenildi.