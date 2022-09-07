İlik nakli olan Meryem’e duygulandıran sürpriz

Samsun'da, kemik iliği nakli olan ve uzun süre hastanede izole altında olması gereken lösemi hastası 11 yaşındaki Meryem İsmayılova'nın doğum gününü, doktor ve vatandaşlar telefondan görüntülü olarak kutladı. Enfeksiyon kapma riski nedeniyle Meryem'e 11. yaş gününde hastane dışından pasta kesildi. Bu anları hastane penceresinden izleyen Meryem ve annesi duygulu anlar yaşadı. Kemoterapi gören Meryem'in saçları dökülmeden önce kesilmişti. Meryem'in saçlarından peruk yapan kuaför Hüseyin Alkan, "Hastaneden çıkınca saçlarına kavuşacak" dedi.