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Giriş Tarihi: 22.6.2023

İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı

İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı
İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı' İstanbul Ataşehir'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen rektörler, akademisyenler ve basın mensuplarına 2023 İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, "Özellikle başarılı çocukların gittiği üniversitelerde, liselerde onların gündemine girebilmemiz önemli. Ama öbür taraftan da tabii ki Türkiye'deki en üst düzey ilmi çalışmaları, araştırmaları da ödüllendirmek istiyoruz ki Türkiye'deki akademik çalışmanın, araştırma düzeyinin kalitesini yükseltebilelim. İlim Yayma Ödülleri olarak Türkiye'nin Akademi Ödülleri olma iddiasını önümüze koyduk. Biz inanıyoruz ki bu ödüller büyüyecek" dedi. Barış SAVAŞ/ SABAH

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İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı
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