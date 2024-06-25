İlk 500’de 11 Adana sanayi firması yer aldı

TÜPRAŞ'ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 2023 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 29., Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 175., Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 256., Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 300., Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. 319., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 350., Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 360., Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 373., ADM Besin ve Tarım A.Ş. 395., Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 442., Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 469. sırada yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç listeye giren firma sayısının düştüğünü belirterek, "2022 yılında 14 firma ile temsil edilen Adana'mız bu yıl açıklanan 2023-İSO 500 listesinde 11 sanayi firması sıralamaya girdi. Tüm dünya ve ülkemiz açısından zorlu geçen 2023 yılında özelikle bölge olarak ardı ardına yaşadığımız asrın felaketinin de etkisiyle, sanayi sektörüne yansımalarını gözler önüne serdi" dedi.

İSO 500 2023 sıralamasındaki durumu Adana sanayisi için yeterli bulmadıklarını belirten Başkan Kıvanç, "Adana, yapımı devam eden ve yeni yatırım alanları ile önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıma potansiyeline sahiptir. İnşallah, önümüzdeki dönemde Adana olarak bu sayıyı daha yükseklere çıkaracağız. Adanalı sanayiciler olarak en büyük önceliğimiz Türkiye'mizin üretim, ihracat ve istihdamını her zamankinden daha fazla katkı koymaktır. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisinin güçlenmesi için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Yakın gelecekte bölgemiz yapılacak olan yeni yatırımlar ile birlikte ilk 500 arasında yer alan firma sayımızı artıracaktır" diye konuştu.