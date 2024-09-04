İlk 6 ayda 4.5 milyon ücretsiz kanser taraması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılın ilk 6 ayında, 4.5 milyon ücretsiz kanser taraması yapıldığını duyurdu. Kanser Tarama Programı kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri ile mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz meme, rahim ağzı ile kalın bağırsak kanseri için taramalar yapıyor. Her ilde en az bir tane olmak üzere 405 KETEM bulunuyor, bunlardan 46'sı mobil kanser tarama aracı olarak kırsal bölgelere tarama hizmeti veriyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı web sitesinden kişiye en uygun tarama programına, 'Hangi Tarama Bana Uygun?' bölümünden, kişiye en yakın tarama merkezi bilgisine ise 'KETEM Adresleri'nden ulaşılabiliyor.