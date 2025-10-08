İlk ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile kasım ara tatili ve sömestr tarihleri

Yoğun ders temposuna devam eden öğrenciler, ilk dinlenme dönemine ne zaman geçeceklerini merak ediyor. MEB, bu yılın takviminde hem ara tatil hem de yarıyıl tatili tarihlerini paylaştı. Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil öncesi, öğretmenler ve veliler planlarını yapmaya başladı. Peki 2025 ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimiyle netleşen tarihler…