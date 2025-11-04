İLK ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB takvimi ile kasım ara tatili ne zaman, sömestr hangi tarihte?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül'de ders ziliyle başlamıştı. Yaklaşık iki aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından, öğrenciler ve öğretmenler kısa bir mola vermek için ilk ara tatil tarihlerini dört gözle bekliyor. Ailelerin tatil planlarını yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım ara tatili tarihlerini net olarak duyurdu. Bu ara tatil, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmeleri ve ikinci ara döneme daha motive başlamaları için büyük önem taşıyor. İşte MEB 2025-2026 eğitim takvimine göre ilk ara tatil tarihleri:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatil tarihleri resmiyet kazandı.
Birinci Dönem Ara Tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
İlk ara tatil, resmi olarak 10 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi tatil süresine, öncesindeki hafta sonu (8-9 Kasım) ve sonrasındaki hafta sonu (15-16 Kasım) tatillerini de ekleyerek toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.
Kasım ara tatilinin bitimiyle birlikte okullar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden eğitime başlayacak.
2025-2026 MEB takvimi:
Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma
Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma