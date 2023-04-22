İlk bayramım eşim iyileşince, ikinci bayramım devlet ev verince olacak

Asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan Mehmet Suphi Cengiz (49) ve eşi Fatma Cengiz (44) AFAD tarafından kurulan konteynır kentte yaşamlarına devam ediyor. Ramazan Bayramının buruk geçtiğini tek tesellilerinin can kayıplarını olmadığını söyleyen Mehmet Suphi Cengiz, "Benim ilk bayramım eşimin ayağı iyileşince ayağa kalktığı zaman başlayacak. İkinci bayramım ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize evlerimizi geri verdiği zaman olacak. Biz ona güveniyoruz. Onun sözüne inanıyoruz" dedi.

DUVAR DÜŞTÜ AYAĞI KIRILDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde 2 katlı evin zemin katında oturan Mehmet Suphi Cengiz ve eşi Fatma Cengiz, asrın felaketinde canlarını zor kurtardı. Deprem anında evden kaçarken duvarın yıkılması sonucu ayağı kırılan Fatma Cengiz, ameliyat edilerek platin tedavi edildi. Ayağına platin takılan 5 çocuk annesi Fatma Cengiz, eşiyle birlikte AFAD tarafından kurulan Büyükdalyan Konteyner Kent'e yerleşti.

"DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI"

Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini tek tesellilerinin can kayıplarını olmadığını söyleyen Mehmet Suphi Cengiz, "Evimiz yıkıldı ama çok şükür can kaybımız yok. Depremde evini dış kapısı sıkıştı. Eşim arkamdaydı tam kapıyı açtım duvar yıkılarak Fatma'nın ayağına düştü. Allah devletten razı olsun. Eşimi ameliyat ettiler, ayağına platin taktılar ve 1 kuruş para almadılar. Asıl benim bayramım eşim iyileşip ayağa kalkınca başlayacak" dedi.

"İKİNCİ BAYRAMIM OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiklerini söyleyen Mehmet Suphi Cengiz, "Allah ondan razı olsun. Devletimiz felaketten sonra bize sahip çıktı. Gıda ve temizlik malzemesine kadar her şeyimizi bol bol veriyorlar, eksiklerimizi gideriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız evleri yıkılanlara ev vereceğini söyledi. Onun sözüne inanıyorum. Yıkılan evimi geri alırsam çok seviniriz, ikinci bayramımız olur" derken Fatma Cengiz ise; "Deprem anında çok korktum. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yuvamız yıkıldı, inşallah Cumhurbaşkanımızdan evimizi geri verecek" dedi.