İlk bomba sesini duyduğumda havai fişek patlatılıyor sandım
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UKRAYNA'NIN Odessa kentinde 5 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı eğitimi alan ve savaşın başlamasıyla Türkiye'ye tahliye edilenler arasında yer alan Oğuzhan Akça, arkadaşlarını ve tanıdıklarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor. Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Akça, kimsenin böyle bir savaşın başlayacağını düşünmediğini, herkesin şaşkın olduğunu belirtti. Odessa'daki Türk Konsolosluğu'nun yardımıyla Romanya üzerinden Türkiye'ye gelen Akça "24 Şubat sabahı bomba sesiyle uyandım. Önce havai fişek olduğunu düşündüm. Yarım saat geçtikten sonra telefonla arayan arkadaşlarım, savaşın başladığını söylediler" dedi. AA