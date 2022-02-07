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Giriş Tarihi: 7.2.2022

İlk davası, kardeşi İrem’in öldüğü kaza

İlk davası, kardeşi İrem’in öldüğü kaza

Stajını yeni bitiren Avukat Ahmet Özdemir’in ilk davası otomobille polisten kaçan şahsın çarptığı mimar kardeşi İrem’in ölümüyle ilgili dava oldu. İlk duruşmasına çıkan genç, ailesinin vekilliğini üstlendi

Bursa'da geçen yıl 2 Eylül'de polisin 'dur' ihtarından kaçan İsmail Kuşaslan, Nilüfer'de İzmir Yolu Caddesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan İrem Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Araçta 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan İsmail Kuşaslan'ın 2 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Özdemir ailesini, İrem Özdemir'in ağabeyi Ahmet Özdemir savundu. Mahkeme heyeti, İsmail Kuşaslan'ın tutukluk halinin devamına ve diğer tanıkların sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Duruşmanın ardından açıklama yapan Ahmet Özdemir, "İddianame düzenlendikten sonra ilk duruşma yapıldı. Biz kasten öldürmenin nitelikli halini talep ettik. Karşı taraf ise taksirden yargılanmasını istedi. Neticede, gerçekleşen olayda, taksir olma ihtimalini görmüyoruz. Savcı da iddianameyi 'olası kastla öldürme'den düzenledi. Olayı incelediğimizde ise olayın kasten öldürmenin ötesinde olduğunu düşündük. Bundan dolayı kasten öldürmenin nitelikli halinden talep ettik. Kanun gerekçesini mahkemeye sunduk. Hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

'GÖZ GÖZE GELİNCE TUHAF OLDUK'
Duruşma sırasında ailesiyle göz göze geldiğini belirten avukat Özdemir, "Acı bir tesadüf. Kardeşimin davası, benim meslek hayatımdaki ilk davam olarak karşıma çıktı. Bu da gerçekten benim için üzücü ve yıpratıcı bir süreç oldu ama kader, söylenecek bir söz yok. Duruşmaya annem ve babam da katıldı. Göz göze gelince tuhaf olduk. Annemin, babamın ve kardeşimin vekilliğini üstlendim. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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İlk davası, kardeşi İrem’in öldüğü kaza
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