İlk dört ayda İngiliz turistler zirvede

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Muğla'ya 239 bin 593 turist geldi. Bu dönemde Muğla'ya gelen yabancı ziyaretçiler içinde ilk sırayı 130 bin 496 ile İngiltere alırken, ikinci sırayı 13 bin 812 ile Almanya izledi. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre Muğla 2024 turizm sezonuna hızlı başladı. Muğla'ya Ocak-Nisan dönemi dört aylık süreçte toplam 239 bin 593 turist geldi.

Yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırayı 130 bin 496 turistle İngiltere aldı. İngiltere'yi 13 bin 812 turistle Almanya takip etti. Bu dönemde diğer ülkelerden gelen turist sayıları ise şu şekilde oldu:

Almanya: 13.812

ABD: 2.111

İngiltere: 130.496

Polonya: 10.759

Rusya: 10.136

Yunanistan: 3.380

Muğla, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Özellikle bu yılın ilk dört ayında gelen ziyaretçi sayısındaki artış, diğer dönemlerin de artarak devam edeceğinin sinyalini veriyor.