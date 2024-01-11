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Giriş Tarihi: 11.1.2024 12:13 Son Güncelleme: 11.1.2024 12:15

İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!

BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı. Katil İsrail devleti ilk kez soykırım ile yargılanıyor. Lahey’deki duruşmadan çıkacak öncelikli karar Gazze’deki vahşeti durdurabilir

İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!

Katil İsrail devleti bugün ilk kez resmen soykırım ile yargılanıyor. İşgalci İsrail, Lahey'de başlayacak dava öncesinde bile katletmeye devam etti. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak 23 bin 357'ye, yaralı sayısı 59 bin 410'a yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin 2 gün sürecek duruşmalar bugün başladı

TÜRKİYE'DEN DESTEK

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlalleri sürerken Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak önemli bir adım attı. Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyet gösteren BM'nin temel yargı organı UAD'de açılan davaya, Türkiye, Malezya ve Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı destek veriyor. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter de ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

ABD YİNE SAHİP ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise davanın "haksız" olduğunu savundu. İsrailli milletvekili Nissim Vaturi de "Gazze'nin yakılması çağrısını" yineleyerek, İsrail askerlerinin zarar görmesindense bölgenin yakılıp yıkılmasının daha iyi olduğunu söyledi.

KARAR BAĞLAYICI

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici bir tedbir uygulanmasını istiyor. Divan Şartı'nın 59. maddesi uyarınca kararlar taraflar için bağlayıcı durumda bulunuyor. Eğer İsrail, Divan'ın muhtemel tedbir kararına uymazsa bu durumda Güney Afrika konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak Divan kararının uygulanması için harekete geçilmesini talep edebiliyor.

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İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!
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