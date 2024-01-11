İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!

TÜRKİYE'DEN DESTEK



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlalleri sürerken Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak önemli bir adım attı. Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyet gösteren BM'nin temel yargı organı UAD'de açılan davaya, Türkiye, Malezya ve Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı destek veriyor. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter de ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.