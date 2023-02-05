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Giriş Tarihi: 5.2.2023 22:30 Son Güncelleme: 5.2.2023 22:32

İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

İlk eşi vefat ettiğinde Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?

A- Stalin (CEVAP)
B- Hitler
C- Mussolini
D- Franco


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İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşattı. O öldü ve insanlık insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
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