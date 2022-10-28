"İlk Evim, İlk Evim Arsa" projesinin tanıtım tırı Taksim'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında hazırlanan "İlk Evim, İlk Evim Arsa" tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ve uzmanlar, projeye dair tüm detayları, merak edilenleri vatandaşlarla paylaştı, soruları yanıtladı.

Taksim Meydanı'nda bulunan tırda, İstanbullulara sanal gerçeklik gözlüğüyle TOKİ evleri hakkında bilgi verildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takanlar TOKİ'nin yapacağı evlerin içini görme fırsatı buldu.

TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetimi Hizmetleri Şirketi'nde Pazarlama Müdür Yardımcılığı yapan Hayrettin Oğuz, "TOKİ'nin 250 bin sosyal konut ve bir milyon arsa projesiyle ilgili tüm bilgilerin internet ortamında var. Ayrıca çağrı merkezi aracılığıyla bilgilendirme yapılıyor. Ancak vatandaşların ayağına giderek yüz yüze bu bilgileri aktarmanın daha faydalı oluyor. Tanıtım tırımız 2 gün Esenler'de hizmet verdi. 3 gün boyunca da Taksim'de olacak Cumartesi gününden sonra Pazar ve Pazartesi günü Tuzla'da olacak. Tuzla'dan sonra Kocaeli'nde iki gün 2 artı bir ve üç artı bir konutları sanal gerçeklik gözlüğü ile gezebilecek" dedi.

İstanbul'da iş yeri projesi olmadığını aktaran Oğuz :"250 bin konut kapsamında müracaatından tutun, parayı nasıl yatıracağına, 'Ben yazıldım, bana çıkar mı?', 'Nedir bu?', 'Nereden başvurabilirim?', 'Başvurdum, başvurum doğru mu?', 'Son başvuru ne zaman?' gibi her şeyi soruyorlar. Vatandaşlarımızın çoğu evden başvuru yapılabileceğini düşünemiyor. 18 yaşın üstündeki her birey kendi adına başvurabilir. Yazılma konusundaki açıklıkları net bir şekilde anlatıyoruz. 'Bankadan nasıl, internetten nasıl yazılmak mümkün?' e-Devlet'ten yazıldığınız zaman size IBAN numarası geldiğinde niye geç geliyor, geç geldiğinde beklemek mi gerekir?'. Yani bir mağduriyet yaşamamaları için burada yüz yüze anlatıyoruz."