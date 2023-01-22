"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı

7. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ YARIN BAŞLAYACAK

Bursa'da yarın başlayacak olan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 7'nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

Proje kapsamında, tüm illerdeki 250 bin sosyal konutun mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.