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Giriş Tarihi: 15.4.2023 00:32 Son Güncelleme: 15.4.2023 00:41

İlk EYT maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı

Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk maaşlarını almaya başlayan vatandaşlar verdikleri bağış sözlerini yerine getirmeye başladılar. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde EYT kapsamında emekli olan İsmail Uzun, ilk emekli maaşını depremzedelerin de faydalandığı aşevine bağışladı

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
İlk EYT maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 30 senedir bisiklet ve motosiklet tamiri yapan İsmail Uzun, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emekli oldu. Uzun, asrın felaketinin ardından depremzedelere katkıda bulunabilmek için, ilçeye yerleşen depremzede ve ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı aşevine ilk emekli maaşını bağışladı. Herkesin bir emeklilik hayalinin olduğunu belirten Uzun, "Devletimiz sayesinde geçtiğimiz aylarda emekliliğe kavuştuk. Ailecek aldığımız karar doğrultusunda ilk maaşımızı ilçemizde bulunan misafirlerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yararlandığı aşevine bağışlama kararı aldık" dedi.

Uzun, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret eden bağış dekontu teslim etti. İsmail Uzun'un örnek bir davranışdan dolayı kutlayan Çatal "EYT'den emekli olan İsmail abim, ilk maaşını belediyemiz aşevine bağışladı. Aşevimizden günde 2 öğün olmak üzere 400 kişi yararlanmakta. Rabbim hayrını kabul eylesin. Aşevimizden ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı gibi ilçemizde misafir ettiğimiz depremzedelerimizde yararlanmaktadır. Duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İlk EYT maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı
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