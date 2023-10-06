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Giriş Tarihi: 7.10.2023

İlk göz ağrımızı kaybetmek istemiyoruz

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İlk göz ağrımızı kaybetmek istemiyoruz
K.Maraş merkezli asrın felaketi depremlere Malatya'da yakalanıp ev ve işyerini kaybeden Gülşah ve Tayfur Göğebakan, depremden 1 ay sonra dünyaya gelen SMA TİP 1 hastası kızlarını da kaybetmek istemiyor. Küçük Zümra'nın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken paranın yarısı toplanırken, aile diğer yarısının da toplanması için canla başla mücadele ediyor. Göğebakan ailesi, "Daha depremin açasını yaşayamamışken, evladımızın hastalık haberini aldık. Evimizi, işyerimizi kaybettik. İlk göz ağrımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi.

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İlk göz ağrımızı kaybetmek istemiyoruz
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