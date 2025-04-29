İlk hac kafilesi yola çıktı: İstanbul’da 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

İstanbul Büyük Çamlıca Cami'nde düzenlenen programla 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları uğurlama programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile hacı adayları ve aileleri katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hacı adaylarına önerilerde bulunarak, "Hayatımı Kur'an'a göre tanzim edeceğim. Kur'an'ı Kerim benim hayat rehberim. Neslimi, zürriyetimi, çocuklarımı Kur'an'a göre yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi diye duamızı çok yapalım. Kur'an'ı Kerim'e olan bağlılığımızı artıracağız. Onu okumasını bilmeyenler öğrenmeye gayret etsin. Öğrenmiş olanlar zamanını başka şeylerle geçirmesin. Kur'an okusun. Tavafın dışında namazın dışında Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahara'da Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'yle yapabileceğimiz en önemli ibadet Kur'an-ı Kerim okumaktır" dedi.

"TÜRKİYE CUMHYURİYETİ'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ORADA GÖRECEKSİNİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonunun hacı adaylarının sorunsuz bir hac dönemi geçirmesi için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Erbaş, "Türkiye olarak ve Diyanet İşleri Başkanı olarak ve diğer hac vazifesini sizlere yaptıran şirketlerimiz olarak, acentelerimiz olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Sizler hac farizasını güzel bir şekilde yapasınız kolay bir şekilde yapasınız diye 5 bine yakın hocamızla sizlerin hizmetinizdedir. Dolayısıyla hocalarımız sizin yardımcılarınız bugünden itibaren Kabe'ye Ravza'ya varıp evlerinize dönünceye kadar kafile başkanımız ve kafile başkanımız rehberliğindeki din görevlilerimiz, grup görevlilerimiz sizlerin hizmetinizde olacak. Vardığınız zaman otel görevlilerimiz, ekip görevlilerimiz hepsi sizin hizmetinizde, Mekke'de bulunan hastanemiz hastanede 5 yüz civarında doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız sizlerin hizmetinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü orada da göreceksiniz. 2023 yılında dünyanın hacılarına en çok en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık. Türkiye Hac Organizasyonu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var" diye konuştu.

"BİZİ HACILARIMIZ ÖRNEK OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'de uyguladıkları sıfır atık projesini kutsal topraklarda da uyguladıklarını belirten Erbaş, "Hacda Türkiye'de uygulamış olduğumuz sıfır israf sıfır atık projesini gerçekleştiriyoruz. Otellerinize gittiğiniz zaman göreceksiniz. Otel kapılarında afişler göreceksiniz. Aman ha israftan uzak duralım. Ve tüketmiş olduğumuz bir takım yiyeceklerin, içeceklerin kaplarını sağa sola atmayalım. Çöp kutusuna atalım. Sıfır atık sıfır israf konusunda da bizim hacılarımız dünyaya örnek olsun. Başka ülkelerin hacı adaylarına ve hacılarına örnek olsun" ifadelerini kutlandı. Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından yaptırılan dua ile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.