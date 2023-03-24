İlk iftarını depremzede aile ile yaptı

Fırst Lady Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını, depremde Malatya'daki evleri yıkıldığı için Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir eve yerleşen Gönen ailesi ile yaptı. Emine Erdoğan, ziyareti sırasında anne Elif Gönen ve aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.Ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, sürpriz yaptı. Gazoz, bir süre sohbet ettiği depremzede hayranına ok hediye etti. Emine Erdoğan, "İçten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" paylaşımında bulundu.