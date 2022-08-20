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Giriş Tarihi: 21.8.2022

İlk işi için istenen sağlık taramasında genç lösemi olduğunu öğrendi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İlk işi için istenen sağlık taramasında genç lösemi olduğunu öğrendi
Eskişehır'de bir yıl önce ilk görevine başlayacağı sırada istenen sağlık taramasıyla lösemi teşhisi konulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren doktor Selin Gizem Kıreli (25), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde göreve başlayacağı sırada lösemi olduğunu öğrenen Kıreli'ye lösemi tedavisi için babası ve kardeşinden ilik nakli yapıydığı, sonuç alınamayınca annesinden nakil için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Kızlarının tedavisi için evlerini satışa çıkardıkları öğrenilen aile fertleri canezede güçlükle ayakta durdu. Cenazeye Gizem'in hastaneden oda arkadaşı olan lösemi hastası İrem Tuzcu'nun babası da katıldı.

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İlk işi için istenen sağlık taramasında genç lösemi olduğunu öğrendi
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