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Giriş Tarihi: 2.2.2022

İlk kaçak sigara fabrikasına baskın

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İlk kaçak sigara fabrikasına baskın

İzmir’de, cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük sigara miktarı olan 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigaraya el konuldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi bir operasyona imza attı. Ekipler kaçak sigara üretim, dağıtım ve satışına yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Kaçakçılık polisi, Kemalpaşa ilçesindeki bir adrese düzenlediği baskında ise Türkiye'nin ilk kaçak sigara fabrikasını ortaya çıkardı. Ekipler ayrıca Buca'daki bir depoda ve Torbalı'daki bir araçta eşzamanlı arama yaptı.



PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA
Yapılan aramalarda cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük sigara miktarı olan 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara bulundu. Ayrıca 460 bin boş makaron, 5.5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2.5 ton sigara filtre kâğıdı, 850 kilogram sigara kâğıdı, 432 kilogram nargile tütünü, bir makine bandı ve üretim ünitesi ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu öğrenildi. Milyonlarca adet kaçak sigara, imha edilmek üzere forklift yardımıyla kamyonlara yüklendi. Operasyon kapsamında 18 şüpheliye adli ve idari işlemler yapıldı. Kaçakçılık polisinin tarihi operasyonu sonrası milyonlarca lira vergi kaçırılmasının da önüne geçilmiş oldu.

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İlk kaçak sigara fabrikasına baskın
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