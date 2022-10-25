İlk kadın güvenlik korucusu 80 yaşında öldü

Yüksekova ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Gülşen Öztepe 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. 37 yıldır köydeki evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için yıllarca nöbet tuttu.



Yaşlılığa bağlı hastalıklara yakalanan ve yatağa mahküm olan Öztepe tedavisi için Ankara'ya götürülmüştü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Gülşen Öztepe'nin cenazesi Ankara'dan uçakla Van'a, buradan da karayoluyla Yüksekova'nın Suüstü köyündeki aile mezarlığına getirilerek, toprağa verildi.