İlk kez ayağa kalktım, hamdolsun

Bursa'da bir şirkette yöneticiyken geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan eski AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, kök hücre tedavisi sayesinde yıllar sonra ilk kez ayağa kalktı. Karaburun'un tüm omurilik felçlileri için yeniden ayağa kalkıp yürümek istediği söyledi. Milletvekilliği yaptığı dönemlerde dahil çok uzun süredir tekerlekli sandalyeye mahkum bir şekilde hayat süren Bennur Karaburun, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Bir süredir üzerinde uygulanan kök hücre tedavisinin sonuçlarını almaya başladığı bilinen Karaburun, paylaşımında "Spiral kord stimülasyonu ve kök hücre nakli sonrası ilk defa ayağa kalktım. Hamdolsun" yazarak doktoru ile birlikte çektirdiği fotoğrafı ile müjdeli haberi verdi.Türkiye genelinde 155 bin omurilik felçlisi hasta var. En çok, trafik kazaları, sığ suya atlama, iş kazaları terör bölgesinde silahlı yaralanma omurilik felcine yol açıyor.