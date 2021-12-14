İlk kez bu kadar net görüntülendi

NESLİ tükendiği düşünülen Anadolu parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi. Nerede görüntülendiği gizlenen pars ile ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Türkiye'de, Trakya Bölgesi haricinde bütün bölgelerimizde parsın yaşadığına dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi. Prof. Başkaya, parsın hep dağlarda olduğunu ve neslinin tükenmediğini belirtti. Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Bingöl yörelerindeki pars popülasyonları üzerine iki adet doktora tez çalışmasını tamamladığını belirten Başkaya, "Parsın korunması planlı yönetimle olur. Tek sorun, kamuoyunun pars ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilememiş olmasıdır" dedi.