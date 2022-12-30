İlk kez yapılan kalp ameliyatı literatüre girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Turan Tanır'ın aort kapağında ciddi darlık ve iki koroner damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve ekibi ameliyata karar verdi. Mini devre akciğer makinesi yardımıyla dikişsiz aort kapağı değiştirilen hastanın, iki kalp damarı by-pass edildi. Kan ve kan ürünleri nakli yapılmadan, hızlıca solunum makinesinden ayrılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuştu. Tanır ağrılarından kurtulup yeniden yürümeye başladı. Doç. Dr. Yener, "Çalışmamız 'Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery' dergisinde yayınlandı. Bu ameliyat Türkiye'de ilk oldu. Onun için bilim dünyasına kazandırdık" dedi. AA