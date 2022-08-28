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Giriş Tarihi: 28.8.2022 10:56

İlk olimpiyatlar Hatay'da yapılmış

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan kazılarla ortaya çıkan ve dünyada ilk olimpiyatların yapıldığı hipodromda, kazı çalışmalarını devam ediyor.

İHA
İlk olimpiyatlar Hatay’da yapılmış
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya'da, Roma döneminde 1. yüzyıl ortalarında inşa edilen hipodromda, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında kurulan ekip ile kazı çalışmaları yürütülüyor.
Antik hipodromun kalbi sayılan, atların dönüş yaptıkları spina duvarının ortaya çıktığı kazılarda, 80 bin kişilik kapasiteye sahip tribünlerin temel kazıları yapılıyor. 2013 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazı statüsüne alınan ve halen Kültür Bakanlığı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlı olarak sürdürülen kazı çalışmaları, devam ediyor.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, kazının 2012 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar hipodromun merdivenlerini, yarış alanını ikiye bölen spina dediğimiz kısmın kazılarını yaptık ve devam ediyoruz" dedi.
Yapının yaklaşık 515 metre uzunluğundan olduğunu belirten Pamir, "Son derece büyük bir anıtsal yapı. İlk inşaatın M.Ö 67'ye olduğuna dair çeşitli kayıtlar var ve Roma döneminde yapıldığını biliyoruz ve iki katlı oturma sırası var 80 bin kişilik ve o dönemde 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarının düzenlendiği bir spor yapısı" diye konuştu.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, Hatay'da böyle bir yapımın olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Hatay Türkiye'nin açık hava müzesi" dedi.

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İlk olimpiyatlar Hatay'da yapılmış
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