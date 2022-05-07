İlk otizmli radyocu

Kocaeli'nde yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, 5-6 yaşlarından itibaren radyocu olma hayali ile yaşadı. 2019'da bir radyo kanalının desteği ile hayalini gerçekleştiren genç, her salı mikrofon başında sevenleri ile buluşuyor. Güngör, otizmli bir birey olarak radyoculuğa giriş serüvenini 6 Mayıs Radyocular Günü'nde SABAH'a anlattı: "Daha 5-6 yaşlarındayken odamda bulunan radyolu müzik seti hayatımı değiştirdi diyebilirim. Nihat Sırdar, Zeki Kayahan Coşkun gibi radyo programcıları bana bu konuda uzaktan ilham oldular ve o yaşımda radyocu olmaya karar verdim." Güngör, 28 Eylül 2021'den bu yana her salı 16.00-17.00 arası "Engelsiz Yaşam" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleniyor.