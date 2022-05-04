İlk petrol kuyusuna 88 yıl sonra sondaj

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Şırnak'ın İdil ilçesinde 88 yıl önce açılan ve iki yıl sonra kapatılan petrol kuyusunda yeniden sondaj çalışmalarına başladı. İdil'in Mağara Köyü kırsal bölgesindeki petrol kuyusu, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın maliye bakanlığı döneminde 13 Ekim 1934'te yapılan törenle açılmıştı. Yurt dışından getirilen sondaj makinesiyle yapılan uzun çalışmaların sonucunda, 1324 metre derinlikte kaliteli petrole rastlandı. Yapılan analizler sonucu, kuyuda yeterli rezerv olmadığından dolayı dönemin hükümeti tarafından 15 Haziran 1936'da, yani açıldıktan 2 yıl sonra kuyu kapatıldı. Kuyuda o günden bu yana bir daha çalışma yapılmadı.Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte TPAO, Mağara Köyü gibi yıllardır arama yapılmayan bölgelerde yeniden çalışmalara start verdi. Mağara Köyü kırsalında yer alan ve 88 yıl önce kapatılan petrol kuyusu 'Basbirin-1', bu çalışma alanlarından biri oldu. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından yaklaşık geçtiğimiz mart ayında bölgeye sondaj makineleri kuruldu. Ardından 88 yıldır kapalı olan kuyuda hummalı bir çalışma başlatıldı.