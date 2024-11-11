İlk sefere mehterli karşılama

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferiyle tarihi bir gün yaşadı. Antalya'dan gelen yolcular, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri tarafından mehteran eşliğinde karşılandı. Yolcular, mehteran sürprizi karşısında şaşırırken, aynı zamanda duydukları mutluluğu ifade ederek bu önemli projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkürlerini iletti.Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilk uçuşun gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Antalya'dan gerçekleşen ilk uçak seferinden gelen yolcularımızı büyük bir sevinçle karşıladık. Şimdi ise Bursa'dan Antalya'ya yolcularımızın hareket etme zamanı geldi. Göreve başladığımız ilk günden bu yana Yenişehir Havalimanı'nın gelişimini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Almanya uçuşlarımızın da başlayacağını ve seferlerin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.Yenişehir Havalimanı'nın gelişimi için atılan bu adım, Bursa'nın havacılık alanındaki potansiyelini güçlendirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de bu özel günün Bursa için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yenişehir Havalimanı'nın geleceğine olan inancını dile getiren Esgin şu ifadeleri kullandı:"Bugün Bursa Havalimanı için tarihi bir gün. Antalya'dan gelen yolcularımızı büyük bir mutlulukla karşıladık. Çok yakında daha fazla seferlerimiz başlayacak. Bursa'ya ve Yenişehir Havalimanı'na olan inancımız tam. 25 yıl önceki tartışmaları artık geride bırakmak istiyoruz ve bu konuda kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca bir müjde daha paylaşmak isterim nisan ayı itibarıyla Almanya uçuşlarımız da başlayacak."