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Giriş Tarihi: 16.4.2023 14:21 Son Güncelleme: 16.4.2023 14:31

İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum'da test uçuşu gerçekleştirdi

TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz günlerde OGM envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri test ve deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum’da test uçuşu gerçekleştirdi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezî helikopter pistinde yapılan test ve deneme uçuşunu Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik elemanlar yerinde takip etti. OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan yapılan test uçuşlarıyla ilgili bilgi verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde 2 adet Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacak. Sikorski T-20 tipi yangın söndürme helikopterleri Mayıs ayında göreve başlayacak.

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İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum'da test uçuşu gerçekleştirdi
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