İlk ziyaretini annelere yaptı

Diyarbakır'da kaçırılan ya da zorla dağa götürülen ailelerin eylemi eski HDP il binası önünde devam ediyor. Şu ana kadar 50 ailenin evladına kavuştuğu eylemde yer alan 376 aileye destek ziyaretleri de sürüyor. Cumhurbaşkanlığı'nın son yayınlanan kararnamesiyle Diyarbakır'a atanan Vali Murat Zorluoğlu göreve başlarken, ilk ziyaretini annelere taptı. Vali Zorluoğlu beraberinde eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte evlat nöbetinin devam ettiği Bağlar ilçesindeki HDP eski binası önünde kurulan eylem çadıra geldi. Anneler, vali ve eşini ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Vali ve eşinin tek tek sohbet ettiği anneler, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürecekleri mesajını verdi. Vali Zorluoğlu ve eşinin ziyareti yaklaşık bir saat sürerken, Zorluoğlu devletin annelerin yanında olduğuna bir kez daha dikkat çekti.