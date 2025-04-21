İlkadım’da ücretsiz düğün salonu projesi büyüyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin yaptığı 'ücretsiz düğün salonu projesi', büyümeye devam ediyor. 2024'de 36 çiftin dünya evine girmesine vesile olan proje, bu yıl daha fazla çifti mutlu etmeye hazırlanıyor. Başvuruları değerlendiren komisyon, 2025 yılı için 56 çiftin ücretsiz olarak düğün salonlarından faydalanmasına onay verdi. Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Başvuru şartlarını karşılayan çiftlerimizin düğünlerinde, yiyecek ve içecek ikramı dahil tüm detayları biz üstleniyoruz. Maddi imkanları sınırlı olan ailelerimize destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.